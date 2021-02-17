Эксперт рассказала о причинах погодных аномалий

Заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета — базовой кафедры Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Инна Латышева рассказала о причинах погодных аномалий.

«Мы часто находились под влиянием высоких перепадов температуры, в том числе на высотах, где происходит облакообразование. В отдельные периоды также происходило сближение арктической, умеренной и субтропической воздушных масс. Таким образом, основной вклад в увеличение зимних осадков внесло усиление меридиональных потоков в атмосфере», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, нельзя отрицать и влияние антропогенного фактора, который может усилить амплитуду меридиональных процессов.

Что касается повышенной активности циклонов, то она связана с очень благоприятными условиями, которые складывались в районах их образования вдоль побережий материков, сказала эксперт.

«Также нельзя не учитывать влияние ветровых потоков тепла и влаги, ориентированных с Тихого океана и достигающих нашего региона. В Сибири на севере господствовал холодный циклон, а на юге были выносы тёплого воздуха со Средиземноморья, Чёрного моря, а также из районов Балхаша», — добавила Латышева.

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