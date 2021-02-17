В Ульяновской области предупредили о морозах до -36 °С

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Ночью и утром в четверг, 18 февраля, на территории Ульяновской области ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности.
В Ульяновской области предупредили о морозах до -36 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

По прогнозу областного Гидрометцентра, температура опустится до -36…-31 °С.

В региональном ГУ МЧС России рекомендуют по возможности оставаться дома. Водителей призвали отказаться от дальних поездок.

Также стало известно, что на Сахалине продолжает действовать циклон. 18 февраля на территории ряда районов ожидается умеренный снег, на побережьях ветер 18—23 м/с, метель, передаёт astv.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В администрации муниципальных образований направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о «барической пиле» в праздники.

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