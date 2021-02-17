Илона Броневицкая рассказала, что для неё значит счастье

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Певица, телеведущая, общественный деятель Илона Броневицкая рассказала, что для неё значит счастье.

«Чем дальше живёшь, тем больше понимаешь: счастье — это абсолютно сиюминутное состояние. Это покой, гармония, когда весь мир окрашивается в определённые тона. Вопрос в том, как ты умеешь находить это равновесие, потому что жизнь всё время выводит из этого равновесия», — заявила она в беседе с ФАН.

По мнению Броневицкой, жить в печали гораздо сложнее, чем жить в радости.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

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