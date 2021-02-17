Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о премьере спектакля «Как важно быть серьёзным» на сцене Московского театра имени Владимира Маяковского.

«Сейчас, когда театр полон ребусов, загадок и фантазии режиссёра, наш спектакль дорог мне тем, что в нём соблюдены все традиции, причём при полном отсутствии архаики. Он очень и очень для меня желанный, потому что не так уж много осталось сыграть ролей. В нём есть и современное прочтение пьесы, и современный юмор, и современное отношение ко всему», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, классика всегда современна, поэтому даже те вопросы, которые Оскар Уайльд поднимал с юмористической точки зрения, выглядят очень современными.

Как считает Немоляева, новый спектакль может вызвать интерес зрителей, которые соскучились по театру.

«Стиль хай-тек надоел — надоел минимализм в театре, где струганая скамейка, струганая табуретка, какой-то стол без клеёнки или без скатерти. Люди хотят видеть зрелище, которое всегда было и которым славился наш театр», — добавила она.

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