В Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда

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Напоминающий гигантские ампулы замок 13 марта сожгут в Никола-Ленивце.
В Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу арт-парка.

«В этом году Масленица будет посвящена вакцинации. Мы сожжём 24-метровый арт-объект Николая Полисского, напоминающий то ли замок, то ли гигантские ампулы», — говорится в сообщении.

Как сообщил основатель арт-парка Николай Полисский, для сожжения в этом году он построит «большой замок корона-людоеда», после сожжения которого «болезнь пойдёт на спад».

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