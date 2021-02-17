В Масленицу в Никола-Ленивце сожгут замок корона-людоеда

Напоминающий гигантские ампулы замок 13 марта сожгут в Никола-Ленивце.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу арт-парка.

«В этом году Масленица будет посвящена вакцинации. Мы сожжём 24-метровый арт-объект Николая Полисского, напоминающий то ли замок, то ли гигантские ампулы», — говорится в сообщении.

Как сообщил основатель арт-парка Николай Полисский, для сожжения в этом году он построит «большой замок корона-людоеда», после сожжения которого «болезнь пойдёт на спад».



