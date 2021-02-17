Найк Борзов рассказал, почему занялся музыкой вместо спорта

Музыкант Найк Борзов рассказал, почему занялся творчеством вместо спорта.

«Я в детстве играл в хоккей, и закончилось это после того, как мне клюшкой чуть не вышибли глаз и разбили переносицу. После этого я увлёкся футболом, играл в него достаточно долго и даже почти попал в юношескую профессиональную команду», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Борзова, футбол окончательно убил его любовь к профессиональному спорту, когда их вывели на поле против «каких-то нереальных «шкафов».

В итоге, отметил музыкант, рок-н-ролл победил футбол.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.