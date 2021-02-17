Найк Борзов рассказал, почему занялся музыкой вместо спорта

Короткая ссылка
Музыкант Найк Борзов рассказал, почему занялся творчеством вместо спорта.
Найк Борзов рассказал, почему занялся музыкой вместо спорта
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Я в детстве играл в хоккей, и закончилось это после того, как мне клюшкой чуть не вышибли глаз и разбили переносицу. После этого я увлёкся футболом, играл в него достаточно долго и даже почти попал в юношескую профессиональную команду», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Борзова, футбол окончательно убил его любовь к профессиональному спорту, когда их вывели на поле против «каких-то нереальных «шкафов».

В итоге, отметил музыкант, рок-н-ролл победил футбол.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить