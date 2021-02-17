В Ленобласти отреставрируют крепость Орешек
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Музея истории Санкт-Петербурга.
Масштабную реставрацию планируют закончить к 2023 году. На всей территории комплекса будут проведены противоаварийные и восстановительные работы.
Крепость Орешек является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно её посещают около 100 тыс. человек.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».