В Ленобласти отреставрируют крепость Орешек

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Крепость Орешек в Ленинградской области отреставрируют к 700-летию со дня её основания.
В Ленобласти отреставрируют крепость Орешек
  • © spbmuseum.ru

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Музея истории Санкт-Петербурга.

Масштабную реставрацию планируют закончить к 2023 году. На всей территории комплекса будут проведены противоаварийные и восстановительные работы.

Крепость Орешек является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно её посещают около 100 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».

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