Метеоролог прокомментировала морозы в Москве

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала морозы в Москве.
Метеоролог прокомментировала морозы в Москве
  • globallookpress.com

В беседе с kp.ru она заявила, что в ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Холод ослабнет к 21 февраля, ближе к этой дате по ночам будет до -20...-22 ˚С, а днём около -13...-15 ˚С.

«Какая будет погода на праздниках, пока что сложно сказать, поскольку на нас выходит очередной циклон. Вероятнее всего, он принесёт нам дальнейшее повышение температуры и снегопад, но далеко не такой сильный, как был накануне», — сказала Позднякова.

По её словам, это будет кратковременное явление, так как вслед за циклоном уже 24 февраля начнётся очередное похолодание.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

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