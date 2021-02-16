Метеоролог прокомментировала морозы в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала морозы в Москве.

В беседе с kp.ru она заявила, что в ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Холод ослабнет к 21 февраля, ближе к этой дате по ночам будет до -20...-22 ˚С, а днём около -13...-15 ˚С.

«Какая будет погода на праздниках, пока что сложно сказать, поскольку на нас выходит очередной циклон. Вероятнее всего, он принесёт нам дальнейшее повышение температуры и снегопад, но далеко не такой сильный, как был накануне», — сказала Позднякова.

По её словам, это будет кратковременное явление, так как вслед за циклоном уже 24 февраля начнётся очередное похолодание.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.