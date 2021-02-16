Режиссёр Губарев рассказал о фильме «Спасите Колю!» с Нагиевым

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Режиссёр Дмитрий Губарев рассказал о фильме «Спасите Колю!», в котором сыграл Дмитрий Нагиев.
Режиссёр Губарев рассказал о фильме «Спасите Колю!» с Нагиевым
  • © Кадр со съемок фильма «Спасите Колю!»

По его словам, это настоящая человеческая история, которая в то же время смешная, сообщает ФАН.

«Этот фильм — о любви отца к дочери, о любви между людьми, о дружбе между людьми, о том, что мы все — родители, которые трясутся над своими детьми и не хотят их отпускать», — сказал Губарев.

Он отметил, что с Нагиевым работалось как всегда легко, поскольку они сотрудничают не в первый раз.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».

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