Режиссёр Губарев рассказал о фильме «Спасите Колю!» с Нагиевым

Режиссёр Дмитрий Губарев рассказал о фильме «Спасите Колю!», в котором сыграл Дмитрий Нагиев.

По его словам, это настоящая человеческая история, которая в то же время смешная, сообщает ФАН.

«Этот фильм — о любви отца к дочери, о любви между людьми, о дружбе между людьми, о том, что мы все — родители, которые трясутся над своими детьми и не хотят их отпускать», — сказал Губарев.

Он отметил, что с Нагиевым работалось как всегда легко, поскольку они сотрудничают не в первый раз.

Ранее актриса Светлана Щедрина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».