Синоптики предупредили о похолодании до -32 ˚С в Оренбургской области

Синоптики предупредили о морозах в Оренбургской области в среду, 17 февраля.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Холодная погода сохраняется на всей территории области. В центральных и южных районах в ночь на 17 февраля температура опустится до -20…-25 ˚С. На севере региона ожидается до -30…-32 ˚С.

Днём прогнозируют снег и метель в центре и на востоке области. Температура составит -12...-17 ˚С, на северо-западе — до -22 ˚С.

Ветер северный и северо-восточный 4—9 м/с, местами вероятны порывы до 16 м/с.

Возможен туман и образование изморози.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.