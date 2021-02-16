В Гидрометцентре рассказали о погоде в европейской части России в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на территории европейской части страны не стоит ждать тёплого марта из-за большого количества выпавшего снега.

«Воздух толерантен к солнечной энергии и прогревается от земли. Землю, в свою очередь, нагревает солнце. Когда снега мало, он тает, и земля успевает нагреваться и прогревать воздух», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, очевидно, что в этом году было много осадков и до марта они не растают.

Как отметил Вильфанд, есть и другие факторы, влияющие на погоду, но говорить о них в середине февраля невозможно.

Ранее kp.ru сообщал, что синоптики предупредили о снегопадах в Санкт-Петербурге.