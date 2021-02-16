В Гидрометцентре рассказали о погоде в европейской части России в марте
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- РИА Новости
«Воздух толерантен к солнечной энергии и прогревается от земли. Землю, в свою очередь, нагревает солнце. Когда снега мало, он тает, и земля успевает нагреваться и прогревать воздух», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, очевидно, что в этом году было много осадков и до марта они не растают.
Как отметил Вильфанд, есть и другие факторы, влияющие на погоду, но говорить о них в середине февраля невозможно.
Ранее kp.ru сообщал, что синоптики предупредили о снегопадах в Санкт-Петербурге.