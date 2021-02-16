Спасатели предупредили о морозах -35 ˚С в Саратовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ночью и утром температура опустится до -35 ˚С, что на девять градусов ниже климатической нормы. В основном такие параметры будут наблюдаться в северных районах.
Объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Днём температура воздуха составит -15...-20 ˚С. Возможно образование изморози.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.