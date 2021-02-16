Спасатели предупредили о морозах -35 ˚С в Саратовской области

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Спасатели предупредили о морозах в Саратовской области в среду, 17 февраля.
Спасатели предупредили о морозах -35 ˚С в Саратовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью и утром температура опустится до -35 ˚С, что на девять градусов ниже климатической нормы. В основном такие параметры будут наблюдаться в северных районах.

Объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Днём температура воздуха составит -15...-20 ˚С. Возможно образование изморози.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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