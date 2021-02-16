Премьера спектакля о Соломоне Маймоне пройдёт 17 февраля в «Электротеатре Станиславский»

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Премьера спектакля «Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона» пройдёт 17 февраля в «Электротеатре Станиславский».
Премьера спектакля о Соломоне Маймоне пройдёт 17 февраля в «Электротеатре Станиславский»
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Об этом сообщает newizv.ru.

События спектакля, поставленного режиссёром Андреем Сильвестровым, разворачиваются в самоработающей электрической коробке. Главный герой рассказывает о своей жизни и о том, что случилось с ним по пути в европейскую столицу философии Берлин.

«Это произведение медиаискусства, в котором актёры и декорации существуют, словно они на сцене театра; аудиовизуальное отображение которого срощено с материальным объектом, словно это инсталляция в музейном пространстве; и при показе которого работает принцип киносеанса», — рассказала о спектакле одна из его сценаристов Люся Артемьева.

Ранее, как сообщал Nation News, директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.

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