Премьера спектакля о Соломоне Маймоне пройдёт 17 февраля в «Электротеатре Станиславский»

Премьера спектакля «Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона» пройдёт 17 февраля в «Электротеатре Станиславский».

Об этом сообщает newizv.ru.

События спектакля, поставленного режиссёром Андреем Сильвестровым, разворачиваются в самоработающей электрической коробке. Главный герой рассказывает о своей жизни и о том, что случилось с ним по пути в европейскую столицу философии Берлин.

«Это произведение медиаискусства, в котором актёры и декорации существуют, словно они на сцене театра; аудиовизуальное отображение которого срощено с материальным объектом, словно это инсталляция в музейном пространстве; и при показе которого работает принцип киносеанса», — рассказала о спектакле одна из его сценаристов Люся Артемьева.

Ранее, как сообщал Nation News, директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.