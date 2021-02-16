В Истре более 25 тысяч человек посетили выставку «Младшие Брейгели и их эпоха»

Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала, что число гостей выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» в Истре превысило 25 тыс. Её открыли 24 декабря в музее «Новый Иерусалим».

«Это очень высокий показатель, если учитывать, что у нас в музеях для безопасности действуют ограничительные меры», — сказала Елена Харламова.

Как передаёт телеканал «360», посетить выставку можно до 11 апреля.

А для жителей других регионов, желающих увидеть экспозицию, в музее предусмотрели видеоэкскурсию. Её на странице «Нового Иерусалима» в YouTubе посмотрели уже 1,7 тыс. человек.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал об открытии в Государственном Эрмитаже выставки «Линия Рафаэля», посвящённой последователям художника Рафаэля Санти и приуроченной к 500-летию со дня его смерти.