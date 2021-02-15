Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе

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Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде, которая установится в столичном регионе на предстоящей неделе.
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе
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«После циклона, который ушёл на Поволжье, — дальше Урал, к нам приходит область высокого давления, соответственно, когда малооблачное небо, ночь выхолаживается, плюс заток с севера холодного воздуха остаётся, поэтому сегодня ночь вот на вторник будет, наверное, самая холодная — -24...-26 °С, по области до — -29 °С, потому что солнышко», — рассказал синоптик в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в ночь на 17 февраля в столице потеплеет до -18...-20 °С, но в последующие дни опять похолодает до -21...-23 °С и до -26 °С по области. 18 и 19 февраля будет -22...-27 °С ночью. В дневные часы — -12...-15 °С.

К воскресенью, 21 февраля, в Москве потеплеет — -11...-16 °С ночью, -1...-3 °С — днём.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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