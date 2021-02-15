Метеоролог рассказала о морозах в Москве и Подмосковье

В ночь на 16 февраля в Московской области столбик термометра может опуститься до -30 °С. В Москве ожидается -24...-26 °С.

Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Днём 16 февраля в Москве ожидается -12…-15 °С, по области -13…-18 °С. К вечеру может выпасть небольшой снег и подняться ветер, который принесёт циклон с Кольского полуострова.

По прогнозам, с 18 по 20 февраля в Москве ожидается -22…-23 °С, по области -20…-27 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.