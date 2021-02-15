МЧС предупредило о похолодании до -41 °С в ХМАО

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В ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С, предупреждает окружное ГУ МЧС.
МЧС предупредило о похолодании до -41 °С в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В центральных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается ветер порывами до 15—18 м/с. Местами сильный снег, гололёдные явления, метель, ухудшение видимости на дорогах», — предупреждают спасатели.

В Сургуте 15 февраля ожидается до -7 °С и снегопад. За этим последует похолодание до -41 °С в течение недели. Порывы ветра до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске температура с -14 °С в течение недели снизится до -36 °С на фоне обильного снегопада. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада.

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