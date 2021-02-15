Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в ЦФО

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в течение рабочей недели.

«Центр европейской части России, в частности Москва, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для столицы, например, в течение рабочей недели. Очень холодная погода», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, температура днём будет в районе 15 градусов мороза, а ночью может опускаться до 26 градусов мороза.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 59 см, по области — 72 см.

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