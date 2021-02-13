Умер глава Москонцерта Александр Беленький

Генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ушёл из жизни генеральный директор и художественный руководитель ГБУК «Москонцерт», заслуженный работник культуры России Александр Григорьевич Беленький», — говорится в заявлении.

Уточняется, что он проработал в организации 56 лет. Он начал свой трудовой путь в качестве звукорежиссёра, а с 2001 года возглавлял Москонцерт в качестве генерального директора.

Ранее советский и российский киновед Лидия Зайцева, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ушла из жизни в возрасте 89 лет.