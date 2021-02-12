Лолита рассказала о работе в театре
- РИА Новости
«Я очень много лет — соло. И у меня относительный партнёр в виде зрителя и музыкантов», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, здесь другая ситуация и это большое открытие нервной системы.
«Я очень большой трус по натуре. Мне проще зарыться где-нибудь, сказать: «Не получилось — и ладно, ничего страшного, я же от этого не умру». А здесь мне надо было себя пересилить, не струсить, хотя у меня такие мысли были», — пояснила Лолита.
Ранее, как сообщал Nation News, директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.