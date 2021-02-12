Аскольд Запашный рассказал о работе Большого московского цирка во время пандемии

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Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный рассказал о работе во время пандемии.
Аскольд Запашный рассказал о работе Большого московского цирка во время пандемии
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Конечно, есть угроза для животных и артистов во время пандемии. Но дело в том, что с проблемами нужно разбираться комплексно», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По его словам, был определённый финансовый запас, чтобы ремонтировать цирк, были и другие планы, которые пришлось отложить в связи с пандемией.

«Но мне кажется, что цирк заслуживает большего внимания, нежели сейчас. Подчеркну: Большой московский цирк не имеет никакой дотации, которая помогала бы ему не только выживать, но и развиваться и становиться лучшим в мире — к этому мы стремимся», — отметил Запашный.

Ранее, как сообщал Nation News, директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.

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