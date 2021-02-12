Реставрацией Ханской мечети в Бахчисарае займутся специалисты из Казани

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Определён подрядчик второго этапа реставрации Ханской мечети в Бахчисарае. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Реставрацией Ханской мечети в Бахчисарае займутся специалисты из Казани
  • ©wikipedia

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Работами будет заниматься ООО «Строй Мир Реконструкция» (Казань).

Договор заключили до 31 декабря 2022 года. Подрядчик должен выполнить работы собственными силами в объёме не менее 85%.

Ханская мечеть — элемент ансамбля Ханского дворца в Бахчисарае.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».

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