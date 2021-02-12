Реставрацией Ханской мечети в Бахчисарае займутся специалисты из Казани

Определён подрядчик второго этапа реставрации Ханской мечети в Бахчисарае. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Работами будет заниматься ООО «Строй Мир Реконструкция» (Казань).

Договор заключили до 31 декабря 2022 года. Подрядчик должен выполнить работы собственными силами в объёме не менее 85%.

Ханская мечеть — элемент ансамбля Ханского дворца в Бахчисарае.

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