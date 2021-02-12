Реставрацией Ханской мечети в Бахчисарае займутся специалисты из Казани
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Работами будет заниматься ООО «Строй Мир Реконструкция» (Казань).
Договор заключили до 31 декабря 2022 года. Подрядчик должен выполнить работы собственными силами в объёме не менее 85%.
Ханская мечеть — элемент ансамбля Ханского дворца в Бахчисарае.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».