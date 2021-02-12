Концерт в честь Дня всех влюблённых пройдёт 14 февраля в Москве

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Концерт Love and happiness в честь Дня всех влюблённых пройдёт 14 февраля в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве.
Концерт в честь Дня всех влюблённых пройдёт 14 февраля в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Среди участников — Иван Дыма (саксофон), Юлия Иконникова (орган), Николай Добкин (орган), Николай Курдюмов (рояль), Илья Зырьянов (гитара), Антон Дашкин (ударные) и Никита Неделько (гитара).

Они исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Астора Пьяццоллы, Роберта Шумана и других композиторов.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.

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