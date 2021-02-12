В Театре имени Вахтангова рассказали о последствиях пандемии

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Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о последствиях пандемии.
В Театре имени Вахтангова рассказали о последствиях пандемии
  • РИА Новости

«Билетные агентства сократили массу сотрудников, чтобы хоть как-то выжить. Нужно время, чтобы люди вернулись, система заработала. До ограничений у нас было 26 уполномоченных, сейчас — шесть», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, пандемия также обнажила вопросы взаимоотношений театров с учредителями.

«Третье — ещё острее встал вопрос нехватки управленческих кадров», — считает Крок.

Он выразил мнение, что директор театра — это профессия, которой можно научиться, только работая в структуре отрасли, «по лесенке».

Кроме того, Крок напомнил, что из-за пандемии пострадали гастрольные планы.

Ранее, как сообщал Nation News, директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.

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