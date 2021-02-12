Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Каледонии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии — заморской территории Франции.

Reuters

Об этом сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки произошли в 10:06 по времени UTC (13:06 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. 11 февраля у берегов Новой Каледонии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.