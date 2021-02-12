Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Новой Каледонии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии — заморской территории Франции.
- Reuters
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки произошли в 10:06 по времени UTC (13:06 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
11 февраля у берегов Новой Каледонии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: