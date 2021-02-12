На территории Московского зоопарка нашли более 150 археологических артефактов в 2020 году

При выполнении строительных работ на территории Московского зоопарка в 2020 году нашли более 150 археологических артефактов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ещё одна находка — самоварный ключ из цветного металла, относящийся к концу XIX — началу ХХ века.

Специалисты очистили артефакты, в будущем эти предметы могут стать частью экспозиций столичных музеев.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2021 году планируется открыть дополнительный вход в Московский зоопарк.