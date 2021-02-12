В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Колумбии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,5
  • Reuters

Эпицентр землетрясения находился в 33 км к северо-западу от города Букараманга.

Очаг залегал на глубине 146 км.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Индонезии.

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