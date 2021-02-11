Александринский театр представил спектакль «Дети солнца»

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Александринский театр представил спектакль Николая Рощина «Дети солнца» по мотивам пьесы Максима Горького.
Александринский театр представил спектакль «Дети солнца»
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Об этом сообщает НТВ.

Действие пьесы разворачивается во время эпидемии холеры.

«Она начинает звучать в какие-то сгущённые мрачные времена», — сказал Рощин.

Роль Павла Протасова исполняет Иван Волков, передаёт ТАСС. В остальных ролях — Мария Лопатина, Сергей Мардарь, Степан Балакшин, Янина Лакоба, а также заслуженная артистка России Елена Немзер.

Ранее актёр, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев в беседе с ФАН рассказал о спектакле «Войцек», премьера которого состоится на сцене Театра имени Вахтангова.

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