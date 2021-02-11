Александринский театр представил спектакль «Дети солнца»

Александринский театр представил спектакль Николая Рощина «Дети солнца» по мотивам пьесы Максима Горького.

Об этом сообщает НТВ.

Действие пьесы разворачивается во время эпидемии холеры.

«Она начинает звучать в какие-то сгущённые мрачные времена», — сказал Рощин.

Роль Павла Протасова исполняет Иван Волков, передаёт ТАСС. В остальных ролях — Мария Лопатина, Сергей Мардарь, Степан Балакшин, Янина Лакоба, а также заслуженная артистка России Елена Немзер.

Ранее актёр, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев в беседе с ФАН рассказал о спектакле «Войцек», премьера которого состоится на сцене Театра имени Вахтангова.