Писатель, драматург и общественный деятель Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса.

«Я бы не сказал, что это главное транспортное средство прогресса. Мне кажется, есть более очевидные его пути. Другое дело, что можно всё в той или иной степени обратить себе на пользу. И, разумеется, всякая вещь чему-то учит. Абсолютно любая. Я думаю, что и теперь мы будем несколько иначе смотреть на новые вещи», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Что касается пандемии и опыта за 2020 год, то Водолазкин отметил, что это некоторое освобождение времени и сил. Он пояснил, что выступать приходится и сейчас, но преодолевать пространства нет необходимости — общение проходит в Zoom.

«Освободившиеся время и силы дали возможность написать роман «Оправдание острова» по меньшей мере на полгода раньше, чем я ожидал», — добавил писатель.

В декабре kp.ru сообщало, что стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.