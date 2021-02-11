Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса

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Писатель, драматург и общественный деятель Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса.
Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса
  • Reuters

«Я бы не сказал, что это главное транспортное средство прогресса. Мне кажется, есть более очевидные его пути. Другое дело, что можно всё в той или иной степени обратить себе на пользу. И, разумеется, всякая вещь чему-то учит. Абсолютно любая. Я думаю, что и теперь мы будем несколько иначе смотреть на новые вещи», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Что касается пандемии и опыта за 2020 год, то Водолазкин отметил, что это некоторое освобождение времени и сил. Он пояснил, что выступать приходится и сейчас, но преодолевать пространства нет необходимости — общение проходит в Zoom.

«Освободившиеся время и силы дали возможность написать роман «Оправдание острова» по меньшей мере на полгода раньше, чем я ожидал», — добавил писатель.

В декабре kp.ru сообщало, что стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.

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