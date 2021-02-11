В «Мюзик-холле» рассказали о работе в пандемию

Директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.

Об этом сообщает Nation News.

Как отметила Стрижак, чтобы не терять контакт со зрителями, театр сосредоточился на виртуальных проектах.

«Пандемию мы пережили, но за этот период мы сделали много виртуальных проектов. У нас было много бесед о музыке. Мы как могли выживали, чтобы не терять контакт с публикой. Также некоторые сотрудники вакцинируются, у нас много людей переболело», — заявила она на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.