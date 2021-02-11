Концерт «Шедевры барокко: музыка земная и небесная» пройдёт 13 февраля в Москве

Концерт «Шедевры барокко: музыка земная и небесная» состоится 13 февраля в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Новую программу представит ансамбль Collegium Musicum.

Будут исполнены сочинения Иоганна Каспара Керля, Генриха Шютца, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и других мастеров эпохи барокко.

«В новой программе мы объединили музыку духовную и светскую, строго возвышенную и танцевальную, вокальную и инструментальную, мастеров раннего и высокого барокко», — заявил худрук Collegium Musicum Олег Романенко.

По его словам, в афише много имён, незнакомых широкой аудитории, но в этом и заключается миссия ансамбля — находить и исполнять в России шедевры старой европейской музыки.

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