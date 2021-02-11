Концерт «Шедевры барокко: музыка земная и небесная» пройдёт 13 февраля в Москве
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Об этом сообщает «Утро.ру».
Новую программу представит ансамбль Collegium Musicum.
Будут исполнены сочинения Иоганна Каспара Керля, Генриха Шютца, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха и других мастеров эпохи барокко.
«В новой программе мы объединили музыку духовную и светскую, строго возвышенную и танцевальную, вокальную и инструментальную, мастеров раннего и высокого барокко», — заявил худрук Collegium Musicum Олег Романенко.
По его словам, в афише много имён, незнакомых широкой аудитории, но в этом и заключается миссия ансамбля — находить и исполнять в России шедевры старой европейской музыки.
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