Синоптики предупредили жителей Татарстана о мокром снеге и гололедице

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в пятницу, 12 февраля.

Об этом сообщает «Реальное время».

Согласно прогнозу, на территории Татарстана и в Казани местами ожидается гололёд, на дорогах сильная гололедица.

Также днём прогнозируется мокрый снег, температура –4...–9 °С.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в республике потеплеет до +3 °С, но уже в понедельник, 15 февраля, температура может опуститься до –21 °С.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.