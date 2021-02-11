Синоптик рассказал о надвигающемся на Кубань шторме

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник сообщил, что после потепления погода на Кубани переменится: температура упадёт, поднимется сильный ветер.

О погоде в регионе Колесник рассказал в беседе с kp.ru.

Начиная с вечера 12 февраля похолодает, осадки прогнозируются до конца второй декады февраля. По словам метеоролога, на регион обрушится снегопад, на дорогах из-за метели ухудшится видимость.

«Из-за резких температурных контрастов усилится ветер. Самый сильный шторм мы ожидаем на Чёрном море — порывы здесь будут достигать свыше 20—25 м/с. Ну и вдобавок ко всему в регионе из-за циклона станет ещё холоднее. Зона заморозков пробьётся даже к берегам Кубани и Крыма», — сообщил метеоролог.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.