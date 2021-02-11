В Гидрометцентре предупредили о похолодании на Урале и в Сибири

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В ряде регионов Урала и Сибири прогнозируются сильные морозы. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин.
В Гидрометцентре предупредили о похолодании на Урале и в Сибири
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«Похолодание уже пришло на Урал и будет продолжаться до конца недели. В Ямало-ненецком автономном округе будет до -30 °С…-35 °С, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до -25 °С, а севере Красноярского края до -35 °С», — приводит РИА Новости сообщение.

Варакин отметил, что недавно в этих регионах температура была в пределах -5 °С, назвав такую ситуацию мощными «температурными качелями».

«Эти циклоны сначала приводят потепление на 10-12 °С со снегопадами, метелями, а потом идёт понижение температуры на те же 15 °С и более градусов в течение суток», — добавил синоптик. 

Ранее издание properm.ru предупредило о морозах до -40 ˚С в Пермском крае.

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