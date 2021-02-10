Сергей Бурунов рассказал, кем хотел стать в детстве

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Актёр Сергей Бурунов рассказал, кем хотел стать в детстве.
Сергей Бурунов рассказал, кем хотел стать в детстве
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что мечтал о карьере лётчика.

«В силу своей мечтательности, наверное, и романтичности, да, я романтизировал эту профессию. Элемент этого в ней есть. Но действительность обучения оказалась другой. Не то, что я предполагал, когда поехал учиться в Качинское высшее военное авиационное училище, которое, к сожалению, расформировали», — сообщил он.

По словам Бурунова, в какой-то момент он понял, что не является армейским человеком и что не был готов к службе.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».

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