Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал о новом альбоме «После зла».

«Мы записывали этот диск, когда о глобальном локдауне и вирусе ещё никто и не подозревал, в нашей любимой лос-анджелесской VOX Studios весной 2019 года», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, затем музыканты сделали перерыв на летние фестивали и зимние гастроли, после чего началась пандемия. В итоге студии пришлось закрыться.

«Ну а что касается миссии… Мне, конечно, близка идея проповедничества обо всём хорошем, и причём уже завтра. Но, к сожалению, лёгкой помощи и снисхождений не будет, надо учиться проходить испытания», — отметил Лагутенко.

Как считает музыкант, можно начать с музыки, например, с их нового альбома.

«Найдите в этих песнях важное лично для себя. Оно там есть, поверьте. Хорошие люди идут по жизни с хорошей музыкой», — добавил он.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о творческих планах.