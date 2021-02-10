Режиссёр Аксёнов рассказал о съёмках фильма «Родные»

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Режиссёр Илья Аксёнов рассказал о съёмках фильма «Родные».
Режиссёр Аксёнов рассказал о съёмках фильма «Родные»
  • РИА Новости

«Для меня это были одни из самых тяжёлых съёмок, потому что, во-первых, мы снимали, как только разрешили это делать после пандемии», — заявил он в беседе с ФАН.

Вместе с этим режиссёр отметил, что они хотели работать только в солнечную погоду, поэтому из Твери пришлось перебраться в Липецк.

По словам Аксёнова, актёры Сергей Бурунов и Ирина Пегова — настоящие профессионалы.

«Скорее, даже я учился у них чему-то. Были сцены, когда я мог развести мизансцену — и понимал, что что-то не работает, и актёры вносили свои предложения», — сказал он.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».

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