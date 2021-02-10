Светлана Щедрина рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа»

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Актриса Светлана Щедрина рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа».
Светлана Щедрина рассказала о роли в фильме «Кроличья лапа»
  • ©kino-teatr.ru

«Я думаю, что мы очень похожи с Алей. Не все её поступки мне понятны, но если говорить о характере личности, то у нас с ней много общего: открытость, искренность, желание любить, эмоциональность, страстность», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Щедрина, она сразу согласилась сниматься в данной кинокартине. По её мнению, такая роль — подарок для актрисы.

«На съёмках пришлось некоторые сцены играть на французском. Мне помогали партнёры, звукорежиссёр и автор сценария, Ирина Лукинова. Она идеально владеет французским», — сказала Щедрина.

Она также назвала своего коллегу Пьера Ришара замечательным человеком.

«Очень чуткий партнёр на площадке. Мне доставило огромное удовольствие с ним работать», — добавила актриса.

Ранее режиссёр фильма «Дважды два» Виталий Манюков в беседе с ФАН рассказал о картине.

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