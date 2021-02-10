Спасатели предупредили о морозах до -42 °С в Свердловской области

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов. 11 февраля местами ожидается понижение температуры воздуха до -42 °С.
Спасатели предупредили о морозах до -42 °С в Свердловской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Спасатели призвали граждан проявлять предельную внимательность, соблюдать меры безопасности, беречь своё здоровье.

«На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — от походов», — сказали в ведомстве.

Там также напомнили, что в морозы повышается вероятность возникновения пожаров. При обогреве рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН прокомментировал похолодание в Москве.

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