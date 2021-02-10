Спасатели предупредили об усилении ветра в Крыму до 35 м/с

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и сильных снегопадов.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«С вторжением арктического холодного воздуха 12—13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица», — заявили в ведомстве.

Ветер северо-западный, 25—30 м/с, в горах до 35 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с НСН прокомментировал похолодание в Москве.