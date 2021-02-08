Главный синоптик Крыма рассказала о погоде в регионе

Глава крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала о погоде в регионе.

«Влажные, тёплые и неустойчивые средиземноморские воздушные массы принесли неустойчивый характер погоды. До конца недели температура воздуха днём составит +8...+13 ˚С, в отдельные дни даже будет +10...+15 ˚С. Ночные температуры тоже положительные, до +9 ˚С. Временами вероятны дожди», — цитирует синоптика РИА Новости Крым.

Как отметила Любецкая, в выходные ожидается резкое похолодание — на смену тропическому воздуху придёт холодный арктический. Днём будет -5...-10 ˚С, ночью — -3...-8 ˚С.

«В отдельные дни столбик термометра может опускаться до -15 ˚С», — прогнозирует она.

Синоптик уточнила, что столь резкие изменения типичны для этого времени года.

Ранее портал kp.ru сообщал, что синоптики предупредили о морозах до -24 °С в Санкт-Петербурге.