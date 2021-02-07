Антон Беляев рассказал о творческих планах

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Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал о творческих планах.
Антон Беляев рассказал о творческих планах
  • © Пресс-служба группы Therr Maitz

В беседе с ФАН он заявил, что на июнь у коллектива запланирован концерт в Ростове-на-Дону, перенесённый с 2020 года.

«Не знаю, получится отыграть его в июне — хорошо, не получится — опять перенесём. Вообще, сегодня запланировать любой концерт очень сложно, хотя сейчас всё заметно активизировалось», — сказал Беляев.

Он отметил, что пандемия научила музыкантов спокойно относиться к переносу концертов.

Как добавил Беляев, вопрос здоровья зрителей всегда первичен.

«Что же касается ещё планов, мы досняли сезон музыкального шоу LAB, сейчас поставили съёмки на паузу и занимаемся творчеством», — заключил он.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

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