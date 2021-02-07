Российская певица Согдиана рассказала о творческих планах.

«Говорят: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи о своих планах». И это точно. Но я люблю всё планировать. Хотя год показал, что не стоит. Но всё же на 2021 год у меня много планов: выпустить две-три новые песни, на одну из них снять клип», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Согдиана также выразила надежду на скорое открытие границ и снятие ограничений, чтобы была возможность ездить на гастроли.

Как отметила певица, она очень соскучилась по концертам и встречам с поклонниками.

Ранее актриса Наталья Суркова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.