Синоптик рассказал о погоде в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве.
Синоптик рассказал о погоде в Москве
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что в ближайшие несколько дней температура воздуха будет на 7—11 °С ниже значений, которые обычно наблюдаются в первой декаде февраля.

«Апогей похолодания придётся, по нашим расчётам, на вторник, 9 февраля, когда в столице столбики термометров опустятся до -23...-25 °С, а по области ожидается -25...-27 °С. В отдельных районах на северо-востоке не исключено понижение температуры чуть ниже 30-градусной отметки», — сообщил Леус.

Он добавил, что значительного изменения температурного фона в столичном регионе по меньшей мере до середины февраля не ожидается.

Как сообщали в ноябре «Известия», на Камчатке зафиксировали температурный рекорд.

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