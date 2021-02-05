В РГБ прокомментировали включение Российской книжной палаты в свой состав

Гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда прокомментировал включение Российской книжной палаты в состав РГБ.

«На мой взгляд, это слияние принесёт несомненную пользу. Уже много лет мы с директором Российской книжной палаты Еленой Борисовной Ногиной обсуждали идею создания единого национального книжного центра, который бы стал оплотом единой координации», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, явный плюс в том, что объединение фондов позволит создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд, где будет около 200 млн документов.

Как отметил Дуда, национальные фондохранилища остаются по прежним адресам Российской книжной палаты в Можайске и Москве.

«Все налаженные внутренние и внешние связи, а также взаимодействия Книжной палаты с издательствами мы постараемся максимально сохранить. Речь всего лишь о переформатировании организационно-правовой формы: Книжная палата станет обособленным подразделением в структуре Ленинки», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что библиотеки Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с писателями, журналистами и переводчиками.