В РГБ прокомментировали включение Российской книжной палаты в свой состав
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«На мой взгляд, это слияние принесёт несомненную пользу. Уже много лет мы с директором Российской книжной палаты Еленой Борисовной Ногиной обсуждали идею создания единого национального книжного центра, который бы стал оплотом единой координации», — заявил он в беседе с newizv.ru.
По его словам, явный плюс в том, что объединение фондов позволит создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд, где будет около 200 млн документов.
Как отметил Дуда, национальные фондохранилища остаются по прежним адресам Российской книжной палаты в Можайске и Москве.
«Все налаженные внутренние и внешние связи, а также взаимодействия Книжной палаты с издательствами мы постараемся максимально сохранить. Речь всего лишь о переформатировании организационно-правовой формы: Книжная палата станет обособленным подразделением в структуре Ленинки», — добавил он.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что библиотеки Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с писателями, журналистами и переводчиками.