В РГБ прокомментировали включение Российской книжной палаты в свой состав

Короткая ссылка
Гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда прокомментировал включение Российской книжной палаты в состав РГБ.
В РГБ прокомментировали включение Российской книжной палаты в свой состав
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«На мой взгляд, это слияние принесёт несомненную пользу. Уже много лет мы с директором Российской книжной палаты Еленой Борисовной Ногиной обсуждали идею создания единого национального книжного центра, который бы стал оплотом единой координации», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, явный плюс в том, что объединение фондов позволит создать крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд, где будет около 200 млн документов.

Как отметил Дуда, национальные фондохранилища остаются по прежним адресам Российской книжной палаты в Можайске и Москве.

«Все налаженные внутренние и внешние связи, а также взаимодействия Книжной палаты с издательствами мы постараемся максимально сохранить. Речь всего лишь о переформатировании организационно-правовой формы: Книжная палата станет обособленным подразделением в структуре Ленинки», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что библиотеки Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с писателями, журналистами и переводчиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить