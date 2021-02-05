Международный фестиваль науки пройдёт 8—19 февраля в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, в числе участников будут представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал учёных нашего региона», — сказала она.
В фестивале примут участие 3 тыс. человек — педагоги, аспиранты, исследователи, учёные, студенты, школьники.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о фестивале науки и искусства Wow! How? в Москве.