Международный фестиваль науки пройдёт 8—19 февраля в Подмосковье

Международный фестиваль науки состоится 8—19 февраля в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ирина Каклюгина, в числе участников будут представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал учёных нашего региона», — сказала она.

В фестивале примут участие 3 тыс. человек — педагоги, аспиранты, исследователи, учёные, студенты, школьники.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о фестивале науки и искусства Wow! How? в Москве.