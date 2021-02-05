Продюсер фильма «Зоя» прокомментировала позиции ленты в прокате

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Продюсер фильма «Зоя», руководитель студии «Триикс Медиа» Инесса Юрченко прокомментировала позиции ленты в прокате.
Продюсер фильма «Зоя» прокомментировала позиции ленты в прокате
  • © kino-teatr.ru

В беседе с ФАН она отметила, что, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), всю первую неделю картина уверенно держится в пятёрке лидеров.

«Только за последние два дня фильм посмотрели около 30 тыс. человек, при не самом значительном количестве сеансов. И число зрителей, заметьте, в середине недели, в рабочие дни, увеличивается на четверть. Это очень отрадный факт. Мы видим, что у фильма есть свой зритель», — сказала Юрченко.

По её словам, создатели фильма старались сделать ленту, которая была бы достоверной с точки зрения исторических фактов и в то же время раскрыла бы всю глубину характера героини.

Ранее актриса Анастасия Мишина в беседе с газетой «Известия» рассказала о фильме «Зоя».

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