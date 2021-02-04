В Москве заявили о росте числа поездок на такси в бары и музеи

Число ночных поездок на такси в бары и рестораны с 27 по 31 января в Москве выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей, заявили в пресс-службе сервиса «Ситимобил».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Возвращались на такси из баров с 23:00 до 06:00 на 45% больше пассажиров, чем неделей ранее.

Также выросло общее число поездок в течение дня в заведения общепита. Аналитики сервиса отмечают рост почти на 20%.

В «2ГИС», со своей стороны, рассказали, что с 29 по 31 января пользователи искали на картах бары на 43% чаще, чем с 22 по 24 января.

В обоих сервисах также отметили резкое увеличение поездок в музеи, возобновившие работу с 22 января. В первые дни после отмены ограничений число таких поездок выросло в два раза.

В ноябре, как сообщала газета «Известия», председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирина Зарипова оценила ситуацию на рынке такси.