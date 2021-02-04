Подмосковные театры возобновляют выездную программу

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Театры Московской области возобновляют выездную программу. В округах покажут спектакли при заполняемости залов до 50%.
Подмосковные театры возобновляют выездную программу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В частности, МГТ представит «Морозко», «Волшебную барабанную палочку», «Маленькую колдунью» и другие постановки в ДК Королёва, Дмитрова, Щёлкова, Зарайска, Балашихи, Раменского округа, Клина и Солнечногорска.

«Русский балет» покажет такие спектакли, как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», «Всё о любви» на площадках Звёздного Городка, Клина, Жуковского, Красноармейска, Куровского и Подольска.

Московский областной театр драмы и комедии запланировал показы постановок «Дикие лебеди», «Любовь на лестничной клетке» и «Стеклянный зверинец» в Старой Купавне, Куровском, Долгопрудном, Электростали, Электрогорске, Ивантеевке и Серпухове.

Ранее kp.ru сообщал, что в петербургском «Мюзик-Холле» пройдёт реконструкция.

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