В Татарстане предупредили об ухудшении погоды 5 февраля

В Татарстане в пятницу, 5 февраля, ожидаются усиление ветра и сильная гололедица. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

«Ночью и утром 5 февраля на территории Татарстана ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. В пятницу днём — сильный ветер с порывами 15—20 м/с, в Казани — до 15 м/с», — приводит «Реальное время» сообщение.

Синоптики предупредили, что ночью и днём на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге в пятницу, 5 февраля, ожидается похолодание до -13 °C днём и до -16 °C ночью.