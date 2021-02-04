В Татарстане предупредили об ухудшении погоды 5 февраля

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В Татарстане в пятницу, 5 февраля, ожидаются усиление ветра и сильная гололедица. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
В Татарстане предупредили об ухудшении погоды 5 февраля
  • РИА Новости

«Ночью и утром 5 февраля на территории Татарстана ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. В пятницу днём — сильный ветер с порывами 15—20 м/с, в Казани — до 15 м/с», — приводит «Реальное время» сообщение.

Синоптики предупредили, что ночью и днём на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге в пятницу, 5 февраля, ожидается похолодание до -13 °C днём и до -16 °C ночью.

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